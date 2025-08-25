본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

카카오페이증권, 美시버트와 맞손…글로벌 금융시장 진출 재시동

김진영기자

입력2025.08.25 09:14

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

모바일 혁신과 글로벌 금융 인프라 결합
해외주식 중개·AI 투자정보 포괄적 협력 모색

카카오페이증권이 해외 금융시장으로의 확장에 팔을 걷었다.


카카오페이증권은 지난 20일부터 21일까지 판교 및 여의도 사무실에서 미국 투자금융 기업 시버트 경영진과 만나 협업 방안을 논의했다고 25일 밝혔다.

신호철 카카오페이증권 대표(왼쪽)와 데이비드 제비아 시버트 수석임원(오른쪽)이 기념사진을 촬영하고 있다. 카카오페이증권

신호철 카카오페이증권 대표(왼쪽)와 데이비드 제비아 시버트 수석임원(오른쪽)이 기념사진을 촬영하고 있다. 카카오페이증권

AD
원본보기 아이콘

시버트는 1967년 뉴욕에 설립된 나스닥 상장 종합금융사다. 자회사를 통해 증권 트레이딩, 투자 자문 및 자산관리, 기업 주식 보상 계획 운영 등 개인 및 기관 투자자를 대상으로 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.

이틀간 진행된 미팅에는 시버트의 수석 임원이자, 최대 지분을 보유한 제비아 가문의 데이비드 제비아를 비롯해 카카오페이 신원근 대표, 카카오페이증권 신호철 대표 등 양사 주요 경영진이 참석했다.


이번 만남은 플랫폼, 기술, 디지털 금융 전반에 걸친 전략적 파트너십 구축을 위한 협의 차원에서 진행됐다. 카카오페이의 모바일·핀테크 기술력과 시버트의 금융 인프라 및 상품 운용 전문성을 결합해 한국과 미국을 넘어 글로벌 시장을 겨냥한 다양한 협력 모델이 논의됐다.


양사는 ▲주문, 청산, 옵션거래 등 해외주식 중개 서비스 및 상품 영역 확장 ▲AI 기반 투자정보 및 거래 경험 최적화 ▲디지털 자산 관련 차세대 금융 인프라 공동 개발 등 다방면의 협력 방안을 심도 있게 협의했다.

카카오페이증권은 시버트의 글로벌 네트워크와 금융 인프라를 발판 삼아, 해외시장 공략을 위한 전진기지로 협력 범위를 넓혀나갈 방침이다.


특히, 국내 투자자 사이에서 높아지는 해외주식 투자 수요에 효과적으로 대응하고 안정적인 거래 환경을 제공하기 위해 시버트와 공조해 해외주식 중개 서비스를 한층 강화할 예정이다.


카카오페이증권 신호철 대표는 "이번 협업 미팅은 한국의 모바일 혁신과 미국의 금융 인프라 전문성이 결합할 수 있는 협력 기틀을 마련한 의미 있는 자리였다"며 "양사가 더욱 혁신적이고 신뢰할 수 있는 금융 경험을 고객에게 제공할 수 있도록 지속적으로 협력해 나가겠다"고 밝혔다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

"공무원 안할래" 공시족 4년 만에 반토막

"그림의 떡이다"…도미노피자·파리바게뜨 '품절 대란' 무슨 일

화웨이폰 들고 "니하오, 셰셰" 베네수엘라 대통령 무슨 일?

직장인 10명 중 7명 "'여성신체 발언' 이준석 징계 필요"

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

"우리 반도체 기술, 中에 이미 따라잡혀…기술향상 시급"

새로운 이슈 보기