청년·중기 일자리 매칭 플랫폼, '참 괜찮은 강소기업'으로 탈바꿈

영업이익률·총자산증가율 등 종합적 고려

우수 중소기업과 청년 구직자 간 일자리 매칭 플랫폼인 '참 괜찮은 중소기업'이 '참 괜찮은 강소기업'으로 이름을 바꾸고 새출발한다.

25일 중소기업중앙회는 이같은 플랫폼 이름 변경과 함께 서비스도 한층 달라졌다고 밝혔다.

먼저 우수 중소기업을 선정하는 기업이 대폭 강화됐다. 기존에 신용등급·영업이익·퇴사율 등 6가지 자격 기준을 적용했던 것과 달리 앞으로는 영업이익률·총자산증가율 등 재무제표 바탕의 종합적인 기업경쟁력과 임금수준 등을 평가할 예정이다.

참 괜찮은 강소기업으로 선정된 우수 중소기업에 대한 인센티브도 마련된다. 잡코리아·사람인·인크루트 등에 있는 전용 채용관에 입점해 채용정보를 구직자에게 전달할 수 있으며 직원 역량 강화 지원을 위한 중소벤처기업연수원 교육 참여 비용을 할인받을 수 있다.

이명로 중기중앙회 인력정책본부장은 "중소기업은 만성적인 인력난으로 어려움을 겪고 있는데, 쉬었음 청년이 50만명을 넘는 등 일자리 미스매치 상황은 더욱 심화하고 있다"며 "이번 서비스 개편으로 중소기업·청년 간 일자리 불균형이 해소될 수 있는 계기가 되도록 운영해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>