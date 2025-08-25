본문 바로가기
중기부, 중소기업 혁신제품 공공시장 진출 돕는다

이서희기자

입력2025.08.25 12:00

중기 59개·공공기관 45개사 참석

중소벤처기업부가 중소기업의 공공조달 시장 진출을 돕기 위해 '2025년 혁신제품·중소기업기술마켓 공공기관 매칭데이'를 개최한다고 25일 밝혔다.

중기부, 중소기업 혁신제품 공공시장 진출 돕는다
이번 행사는 26일 대전 컨벤션센터 제1전시장에서 열린다. 혁신제품 보유 중소기업 59개사와 공공기관 45개 등 260여명이 참석할 예정이다.


중기부는 2020년부터 중소기업 R&D 성과물 중 공공성과 혁신성이 우수한 제품을 발굴해 혁신제품으로 지정하고 공공기관과의 수의계약 체결 및 시범 구매가 가능하도록 지원하고 있다.

이번 행사에서는 중소기업 R&D 우수성과 50선에 선정된 혁신제품 기업 중 2개사(세이프웨어·씨씨티연구소)가 우수사례를 발표하고 참여 공공기관의 사전 수요조사 시 가장 선호도가 높았던 8개 혁신기업이 제품소개 발표를 진행한다.


또 이번 행사의 핵심인 1:1 구매상담회에서는 참여기업이 사전에 제출한 수요를 바탕으로 공공기관 구매 담당자와 심도 있는 상담을 진행할 예정이다.


중기부 관계자는 "이번 행사를 통해 중소기업은 자사 제품의 기술력과 장점을 효과적으로 알리고, 공공기관은 혁신적인 제품을 구매해 공공서비스의 질을 높이는 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

