성남시, 민선지방자치 30년 지역경쟁력 평가 '환경안전 경쟁력' 1위

경기 성남시(시장 신상진)는 한국공공자치연구원이 주최한 '민선지방자치 30년 지역경쟁력 평가'에서 환경안전 경쟁력 분야 전국 1위를 차지해 최우수 인증패를 받았다고 25일 밝혔다.

성남시는 한국공공자치연구원이 주최한 '민선지방자치 30년 지역경쟁력 평가'에서 환경안전 경쟁력 분야 전국 1위를 차지해 최우수 인증패를 받고 있다. 성남시 제공

이번 평가는 전국 226곳 시군구의 인구·재정·지역경제·건강문화·환경안전 5개 분야, 총 53개 지표 변화 추이를 1995년부터 현재 시점까지 10년 단위로 조사 분석해 이뤄졌다.

성남시는 주거환경 증진, 생활환경 개선, 주민 안전 강화 등 전반에서 우수 평가를 받았다.

영역별 평가 지표와 점수는 △인구 1000명당 주차장 면수(695면)와 건축허가 면적(375㎡) 등 주거환경 분야 87.91점 △1인당 연간 생활폐기물 발생량(52㎏), 1인당 공원면적(12㎡)과 녹지지역 면적 비율(73%) 등 생활환경 분야 86.58점 △자동차 1000대당 교통사고 발생 건수(8.9건) 등 안전 분야 60.00점이며, 평균 78.16점으로 전국 최고 수준을 나타냈다.

신상진 성남시장은 "시민들이 자부심을 가지고 성남시에 살 수 있도록 앞으로도 재난 안전 강화, 깨끗한 도시 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



