[인사]문화체육관광부

박병희기자

입력2025.08.22 17:09

◆과장급

▲ 문화예술정책실 예술정책과장 예술정책과장 김홍필

▲ 체육국 체육정책과장 이승훈

▲ 국민소통실 디지털소통관실 정책포털과장 안신영





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

