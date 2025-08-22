[인사]문화체육관광부

◆과장급
▲ 문화예술정책실 예술정책과장 예술정책과장 김홍필
▲ 체육국 체육정책과장 이승훈
▲ 국민소통실 디지털소통관실 정책포털과장 안신영
2025년 08월 22일(금)
