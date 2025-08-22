본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

'발생 보단 예방'… 세종교육청, 법률전문가와 '학교폭력 예방교육'

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.22 13:36

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

학생 눈높이 맞춘 생활법률·진로 탐색 기회도 제공

세종특별자치시교육청사. / 사진= 김기완 기자

세종특별자치시교육청사. / 사진= 김기완 기자

AD
원본보기 아이콘

학교폭력에 대한 후속 조치 앞서 예방에 초점이 맞춰진 교육이 운영되고 있다.


이 교육은 지난달부터 시작해 오는 12월까지 이어지며, 세종시교육청과 충남대학교 법률센터가 공동으로 주관한다.

세종시교육청은 지역 법률 전문가와 협력해 진행 중인 교육은 올해 총 13개교에서 진행된다. 상반기 9개교, 하반기 4개교가 참여하며, 세종 지역 초·중 학생을 대상으로 학교 현장에서 직접 법률 전문가의 강의를 듣도록 구성됐다.


상반기 교육은 내달 1일 종료 예정이며, 5명의 변호사가 학교를 방문해 학생들과 만남으로 진행하고 있다. 총 2462명의 학생이 참여했으며, 하반기에는 743명이 추가로 참여해 연말까지 총 3205명이 교육받을 예정이다.


특히 법률전문가와 함께하는 학교폭력예방교육은 학생들이 ▲학교폭력 문제와 대응 방법 ▲청소년 생활 속 법률문제 ▲법조계 진로 탐색 ▲변호사가 되는 과정 등을 배우고, 질의응답을 통해 직접 궁금증을 해소할 수 있도록 운영되고, 대면·비대면 방식을 병행해 탄력적으로 진행한다.

백윤희 학교 정책과장은 "학생들이 법적 책임의 무게를 이해하고 스스로 변화를 만들어가는 것이 가장 효과적인 학교폭력예방교육"이라며 "앞으로도 지역사회와 협력해 학교폭력 없는 행복한 배움터를 조성하고 학생들이 꿈을 키워갈 수 있는 기반을 마련해 나가겠다"라고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌린 범죄조직 총책 송환 대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

강경화 vs 김현종의 엇갈린 운명

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"李 대통령, 중국이냐 미국이냐 어느 편에 설지 정해야"…친트럼프 인사 주장

"막내딸 낳아줘서 고마워" 방송서 대리모에 감사인사 전한 여배우

폭염으로 열차 지연 0→67건 '폭증'…보상은 없었다

"미 상무부, TSMC·마이크론 지분 확보 검토 안해"

새로운 이슈 보기