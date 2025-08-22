이재상 하이브 대표, 美 레코딩 아카데미 '프로페셔널 회원' 선정

그래미 어워드 작품 제출·규정 개정 제안 권한



하이브는 이재상 대표이사가 미국 레코딩 아카데미 '프로페셔널 회원'에 이름을 올렸다고 22일 밝혔다.

1957년 설립된 레코딩 아카데미는 음악계 종사자의 목소리를 대변하는 단체로, 1959년부터 '그래미 어워드'를 주관하고 있다. 매년 회원 등록 신청을 받으며, 동료 평가를 통해 신규 회원을 선정한다.

이 대표가 등록된 프로페셔널 회원은 총괄 프로듀서, 저널리스트, 음악대학 교수, 레이블 고위 관계자 등을 대상으로 한다. 음악산업 내 경력과 전문성을 인정받아야 한다. 프로페셔널 회원은 그래미 어워드 출품작을 제출하고, 그래미 규정 개정을 제안할 수 있는 권한을 갖는다.

하이브는 이 대표가 글로벌 음악 시장에서 K-팝의 영향력 확장 등에 중추적 역할을 한 것이 주효했다고 설명했다. 2018년 하이브 전신인 빅히트 엔터테인먼트에 합류한 이 대표는 최고전략책임자(CSO), 하이브 아메리카 대표 등을 역임했다. 이타카 홀딩스 인수를 비롯한 다수의 전략적 투자와 글로벌 사업 확장을 견인했다. 이후 지난해 9월 대표이사를 맡아 신성장 전략인 '하이브 2.0'을 주도하고 있다. 올해 5월에는 방시혁 하이브 의장, 가종현 하이브 라틴 아메리카 최고경영자(CEO) 등과 함께 '2025 빌보드 글로벌 파워 플레이어스'에 선정되기도 했다.

한편, 지난달 범주, 지코, 세븐틴 우지·버논 등 하이브 뮤직그룹 소속 아티스트와 프로듀서 16인이 수상자 결정 투표권을 가진 '투표 회원'으로 대거 선정됐다. 앞서 방 의장과 방탄소년단 멤버 7인, 프로듀서 피독이 투표 회원으로 등록된 바 있다.





