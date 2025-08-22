경기도여성가족재단, 내년 연구과제 수요조사…8월31일까지

경기도가 연구과제 수요조사에 나선다.

경기도여성가족재단은 이달 31일까지 경기도, 31개 시군과 경기도민, 유관기관 및 단체 등을 대상으로 '2026년 연구과제 수요조사'를 진행한다고 22일 밝혔다.

도 여성가족재단은 여성 및 가족 분야의 다양한 연구 제안을 반영해 지역, 현장 맞춤형 연구과제를 개발하기 위해 경기도 및 시군 공무원, 분야별 외부 전문가, 일반도민 등을 대상으로 매년 연구 수요조사를 하고 있다.

제안 분야는 ▲성평등·여성·고용 ▲가족·저출생 ▲돌봄·보육 ▲아동·청소년 ▲다문화·외국인 등이다.

수요조사 참여는 재단 누리집(www.gwff.kr)의 '소통과 참여·도민 의견' 메뉴 중 '연구과제 제안' 페이지를 통해서 할 수 있다. 참여자에게는 추첨을 통해 소정의 기프티콘이 제공되며, 제출된 연구 제안서와 의견은 내년도 연구과제 개발에 활용될 예정이다.

김혜순 도 여성가족재단 대표이사는 "올해는 전문가뿐 아니라 다양한 도민의 정책 의견을 연구에 적극 반영할 계획"이라며 "성평등하고 가족이 행복한 경기도를 만들기 위한 정책개발에 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.





