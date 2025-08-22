금감원, 제13기 'FSS 대학생 금융교육 봉사단' 출범

98명 봉사단원 2년간 활동

금융감독원은 22일 오후 김미영 금융소비자보처장이 참석한 가운데 제13기 FSS 대학생 금융교육 봉사단 발대식을 개최했다고 밝혔다.

금융감독원은 2012년부터 초·중·고등학교 방문교육 등 금융교육 봉사를 수행하는 'FSS 대학생 금융교육 봉사단'(대학생 봉사단)을 운영하고 있다.

봉사단은 출범 이후 현재까지 총 5779회, 약 25만8000명을 대상으로 금융교육을 실시했다. 대학생 봉사단의 활동기간은 2년으로 올해 새로 98명의 봉사단원을 선발했다. 이들은 9월부터 향후 2년간 금융교육 강사로 활동하게 된다.

아울러 지난 2년간 봉사단원으로 활동한 제11기 봉사단원 중 봉사실적이 우수한 봉사단원(5명)에게 금융감독원장 표창장을 수여했다.

대학생 봉사단은 금융교육에 대한 열정과 봉사 정신이 투철한 대학생 98명(전국 44개 대학)으로 구성됐다. 전국 각지에서 활동할 수 있도록 서울·경기 45명, 그 외 지역 53명 등 지역별로 고르게 선발했다.

금감원은 강의 능력 향상, 금융 관련 지식습득을 통해 신규봉사단원이 현장 금융교육을 원활히 할 수 있도록 강사연수도 실시했다. 대학생 봉사단은 올해 9월부터 2027년 8월까지 2년간 교육대상자별 맞춤형 금융교육 강사로서 활발히 금융교육을 실시할 예정이다.

금감원은 "대학생 봉사단에 대해 지속적인 보수교육을 실시하고 봉사단과의 간담회 등을 통해 양질의 금융교육을 제공할 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>