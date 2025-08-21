트럼프 'TSMC 지분 요구설'에 대만 "가능성 대비해 추가 협의"

대만 경제부장, 전일 국회 출석 전 발언

"TSMC·글로벌웨이퍼스 美지원 받아"

파급효과 추가 확인…진의 파악할 것

도널드 트럼프 미국 행정부가 대만 TSMC, 삼성전자 등 반도체 기업에 지급하는 보조금을 대가로 지분 인수를 요구할 수 있다는 보도에 대해 대만이 "가능성에 대비해 추가 협의에 나설 것"이라고 밝혔다.

타이페이타임스는 궈즈후이 대만 경제부장(장관)이 전날 입법원(국회) 경제위원회 출석을 앞두고 열린 기자회견에서 TSMC 상황을 파악할 것이라고 밝혔다고 21일 전했다.



궈 장관은 TSMC와 글로벌웨이퍼스 모두 미국 지원을 받은 만큼 미국이 지분 참여를 요구할 가능성에 대비해 추가 협의를 진행할 것이라고 밝혔다고 이 신문은 전했다.

미국 정부가 지분 확보 후 이사회 진입 또는 경영 간섭을 시도할 수 있다는 우려에 대해서는 "파급 효과에 대한 확인과 전문가 평가가 필요하다며 "미국 정부가 투자를 통해 TSMC 주주가 되려면 반드시 경제부 투자심의위원회 심의를 거쳐야 한다"고 설명했다.

이와 더불어 경제부도 TSMC 최대 주주(6.38%)인 대만 국가발전위원회(NDC)와 함께 '숨겨진' 의미 파악에 나설 것이라고 설명했다.

앞서 미국 로이터통신은 지난 19일 하워드 러트닉 미 상무장관이 반도체 지원법에 따라 지원을 받아 미국에 공장을 짓는 기업들의 지분을 미국 정부가 받는 방안을 검토하고 있다고 보도했다.

미국 정부가 자국 기업 인텔에 지원금을 주는 대가로 지분 10%를 받으려는 계획을 확대한 것으로, 대만 TSMC·미국 마이크론·한국 삼성전자 등이 이에 해당한다고 로이터는 전했다.

궈 장관은 "워싱턴의 기업 지분 투자 구상이 중국 정부의 기업 지분 보유 방식과 유사하다"며 오랫동안 이를 반대해온 미국이 새로운 접근을 시도하는 점은 주목할 필요가 있다고 덧붙였다.

중국 정부는 알리바바, 텐센트 같은 민간 빅테크(대형 정보기술 기업)에 국영펀드나 당 계열 기관이 지분을 확보하거나 '황금주(특수의결권 주식)'를 보유하는 형태로 영향력을 행사해왔다. 에너지·금융·통신·인프라 등 경제 핵심산업의 경우 직접 국영기업을 운영하는 방식으로 통제하고 있다.

자유시보는 TSMC가 올해 2분기 기준 당장 동원할 수 있는 현금성 자산이 2조3600억대만달러(약 108조3000억원)라며 66억달러(약 9조2000억원) 규모인 공장 설립 보조금이 없더라도 미국 공장 건설에 전혀 문제가 없다고 전했다.

다만, 한국 정부는 이 같은 외신 보도가 "사실무근"이라는 입장이다. 강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 브리핑에서 "미국 인텔사 처럼 보조금을 받는 부분에 대해 주식으로 바꾼다는 말인데 한국 기업은 아직 보조금을 받은 곳이 없는 것으로 안다"며 이같이 말했다.





차민영 기자



