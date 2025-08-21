본문 바로가기
보성군, 청년 창업 이어 우수업체 후속 지원 나선다

호남취재본부 오세일기자

입력2025.08.21 15:56

6개 업체 선정…최대 1천만원 성장 지원금

전남 보성군(군수 김철우)은 오는 25일까지 창업 이후 초기 성장 단계에서 경영·자금·판로 등 다양한 어려움에 직면한 청년 창업가들의 자생력 강화를 위해 '2025년 청년 창업 후속 지원 사업' 대상자를 모집한다고 21일 밝혔다.


이번 사업은 '보성군 청년 창업 지원사업'에 참여한 지 3년 이내 창업가 중 현재까지 사업을 운영 중인 만 18세 이상~만 49세 이하 청년을 대상으로 한다.

보성군 청사 전경.

보성군 청사 전경.

접수 후 심사를 거쳐 최종 6개 업체를 선정하며, 선정된 창업가에게는 개소당 최대 1,000만 원의 성장 지원금이 지원된다.

앞서 군은 지난 7월, 최근 3년 이내 창업지원 대상자를 대상으로 실태조사를 실시한 바 있다. 조사 결과, 청년 창업가들은 자금 부족 외에도 경험 부족, 전문성 한계, 마케팅 역량 미흡 등 복합적인 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.


이에 군은 단순 자금 지원을 넘어 창업 아이템의 지속 성장을 돕기 위한 맞춤형 역량 강화 프로그램도 함께 운영한다.


군 관계자는 "이번 후속지원을 통해 어려움을 해소하고 실질적으로 자립할 수 있는 발판이 될 것"이라며, "보성에서 시작한 작은 청년 창업가들이 뿌리내리고 성장해 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.




호남취재본부 오세일 기자 seil@asiae.co.kr


