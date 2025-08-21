본문 바로가기
현대카드 9월 다빈치모텔 행사 티켓 전량매진

문채석기자

입력2025.08.21 15:30

회원 선예매·일반예매 완판

현대카드는 '2025 현대카드 다빈치모텔' 전석 매진을 기록했다고 21일 밝혔다.


현대카드 9월 다빈치모텔 행사 티켓 전량매진
원본보기 아이콘

지난 19일 회원 선예매에 이어 전날 NOL·인터파크를 통한 일반 예매까지 당일 마감됐다. 특히 지난해에 이어 진행된 글로벌 티켓 예매도 호응을 얻었다. 행사는 다음 달 19일부터 진행된다.

현대카드에 따르면 다빈치모텔은 토크, 공연, 전시, 버스킹 등 다채로운 프로그램을 통해 예술·학문·경영·기술 분야 아이콘들을 만나는 국내 유일 문화 융복합 이벤트다.


올해 5회를 맞은 이 행사는 독창적인 콘셉트로 '대한민국판 사우스바이사우스웨스트(SXSW)'라 불리며 입지를 굳혀왔다.


올해는 K팝 아티스트와 함께 해외 인사도 섭외했다. 1인당 예매 수량도 1매에서 2매로 늘렸다.

티켓을 구하지 못한 시민을 위해 무료 현장 프로그램도 강화한다.


'오픈 라디오' 부스에서는 아티스트 인터뷰와 플레이리스트를 공유한다. 누구나 참여 가능한 '워크인' 프로그램을 운영한다. 유튜브로도 생중계한다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
