'美정부가 韓기업 지분 취득 검토 보도'에 대통령실 "사실무근"

대통령실이 미국 정부가 반도체 보조금을 대가로 삼성전자 등 한국 기업의 지분을 받는 방안을 검토하고 있다는 외신 보도에 대해 "사실무근"이라고 일축했다.

21일 강유정 대통령실 대변인은 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "미국 인텔사 처럼 보조금을 받는 부분에 대해 주식으로 바꾼다는 말인데 한국 기업은 아직 보조금을 받은 곳이 없는 것으로 안다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "그렇기 때문에 보조금을 받은 부분을 주식으로 받는다는 전제에 포함이 되지 않고 기업 측에서도 받은 연락이 없다고 확인했다"고 부연했다.

이어 강 대변인은 "사실무근이기 때문에 이 부분에서 협상을 앞두고 다양한 레버리지로, 오히려 우리 측이 아닌 쪽에서 다양하게 소문이 돌았던 게 아닌가 짐작이 들 정도"라면서 "이 부분에 대해서는 확인된 바가 없다가 아니라 '사실무근'이라는 게 맞는 표현"이라고 말했다.

앞서 한 외신은 19일(현지시간) 하워드 러트닉 미 상무장관이 반도체 지원법에 따라 지원을 받아 미국에 공장을 짓는 기업들의 지분을 미국 정부가 받는 방안을 검토하고 있다고 보도했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>