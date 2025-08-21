부산재향군인회, 민방위 훈련 참여… 시민 안전 지원 활동 전개

부산시재향군인회(회장 박동길)는 지난 20일 적의 공습 상황을 가정한 민방위 훈련에 참여해 부산 전역에서 지원 활동을 펼쳤다.

재향군인회 민방위 훈련 참여. 부산시재향군인회 제공

이번 훈련에는 부산시와 각 구청, 유관기관·단체가 함께했다. 재향군인회 회원들은 주민들을 대피소와 지하 시설로 안내하고 차량 통제 등 현장에서 필요한 지원을 맡았다. 또 각 구청이 진행한 응급처치 교육에 참여해 위급 상황 발생 시 시민들을 위한 의무지원 역량을 강화했다.

정재복 부산시재향군인회사무처장은 "이번 민방위 훈련은 민·관·군이 하나로 협력해 시민 안전을 지키는 계기가 됐다"며 "앞으로도 부산시와 유관기관 정책에 적극 협조해 언제나 시민 곁에서 함께하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



