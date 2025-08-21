본문 바로가기
[포토] '방송3법' 마무리 국면…EBS법 상정에 野 필리버스터 돌입

김현민기자

입력2025.08.21 12:24

최형두 국민의힘 의원이 21일 국회 본회의에서 한국교육방송공사법 일부개정법률안(EBS법)이 상정되자 무제한토론(필리버스터)을 하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

