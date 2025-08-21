하나은행, 폐업 소상공인 재기 돕는다…"사업정리부터 재취업 컨설팅"

하나은행은 폐업 위기에 놓은 소상공인에게 안정적인 재도약 발판을 제공하기 위해 '폐업(예정) 소상공인 재기지원 사업'을 실시한다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 하나은행이 폐업 예정이거나 폐업한 지 3년 이내인 소상공인을 대상으로 세무·사업정리 컨설팅, 취업교육, 건강검진 등 프로그램을 제공한다.

우선 폐업 예정 소상공인 100명에게 사업 정리 컨설팅을 제공한다. 하나은행 소속의 회계사가 직접 부가세·소득세법상 신고 및 의무사항을 안내하고, 사업 양수도 시 세무상 유의사항, 절세 방안 등을 컨설팅한다. 전문 컨설턴트가 사업장 현장을 방문해 폐업 절차와 일정, 사업 자산 정리, 재기지원 제도 연계 등도 종합적으로 컨설팅할 예정이다. 소상공인들이 사업 정리 과정에서 겪는 혼란과 심리적 부담을 완화하기 위해 마련됐다.

하나은행은 이와 함께 폐업한 지 3년 이내의 소상공인 중 취업 희망자 120명을 대상으로 취업 지원을 위한 온·오프라인 취업교육, 일대일 맞춤형 진로상담, 취업처 발굴 및 매칭 서비스를 제공한다. 취업 희망자들에게 비즈니스 문서작성, 면접 스킬, 커리어 전환 전략 등 구직 준비에 실질적으로 도움이 되는 취업교육과 맞춤형 일자리를 연계할 계획이다.

아울러 사업 정리 컨설팅 또는 취업교육을 수료한 참여자 220명 전원에게 종합 건강검진 서비스도 지원한다.

하나은행 ESG상생금융부 관계자는 "소상공인분들이 사업 정리라는 어려운 선택의 과정에서 겪는 고충을 덜어드리고, 안정적인 재취업을 통해 경제활동에 빠르게 복귀할 수 있는 실질적인 지원책을 마련했다"며 "앞으로도 금융과 비금융을 결합한 포용금융 실천으로 소상공인들과 지속 가능한 동반성장의 기반 마련에 앞장서겠다"고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



