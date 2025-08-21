본문 바로가기
이달 20일까지 수출 7.6%↑…對미 수출은 2.7% 줄어(상보)

세종=주상돈기자

입력2025.08.21 09:15

관세청, 8월 1~20일 수출입동향

이달 들어 20일까지 수출이 전년 동기 대비 7% 이상 늘어난 것으로 나타났다. 다만 미국으로의 수출은 2.7% 줄었다.


관세청이 발표한 8월 1~20일 수출입 현황에 따르면 수출은 355억달러로 전년 동기 대비 7.6% 증가했다.

조업일수는 14.5일로 지난해와 같았다. 이를 고려한 일평균수출액은 24억5000만달러다.


주요 품목 수출의 경우 전년 동기 대비 반도체(29.5%)와 승용차(21.7%), 선박(28.9%) 등은 증가, 석유제품(-3.9%), 무선통신기기(-11.6%), 철강(-4.5%) 등은 감소했다. 국가별로는 중국(2.7%)과 유럽연합(EU·0.1%), 베트남(9.6%), 대만(59.1%) 등으로의 수출은 늘었고, 미국(-2.7%) 등으로의 수출은 줄었다.


이달 1~20일 수입은 347억달러로 전년 동기 대비 0.4% 증가했다. 반도체(9.4%)와 가스(4.3%), 기계류(3.2%) 등은 늘었고, 원유(-8.8%)와 석유제품(-15.7%) 등은 줄었다. 국가별로 보면 중국(3.8%)과 EU(5.5%), 대만(28.2%) 등으로부터의 수입은 증가한 반면 미국(-0.2%), 일본(-10.2%) 등은 감소했다.

무역수지는 8억3300만달러 흑자를 기록했다. 이를 포함한 올해부터 8월20일까지 누적 무역수지는 352억8600만달러 흑자가 됐다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
