본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

일본 크루즈선 21일 여수항 입항…지역 활력 기대

호남취재본부 이경환기자

입력2025.08.20 14:57

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미츠이 오션후지호, 올해 두 번째
시 "글로벌 해양관광도시로 도약"

전남 여수항에 오는 21일 일본 크루즈선 '미츠이 오션후지호'가 올해 두 번째 입항할 예정인 가운데 지역 경제와 관광 활성화에 대한 기대감이 커지고 있다.


지난 5월 첫 기항 당시 약 600명의 승객들은 비록 10시간이라는 짧은 시간이었지만, 도심은 이국적인 활기로 가득 채워졌다.

일본 크루즈 '미츠이 오션후지호'. 여수시 제공

일본 크루즈 '미츠이 오션후지호'. 여수시 제공

AD
원본보기 아이콘

일본인 관광객들은 오동도, 흥국사, 이순신광장, 해상케이블카 등 여수의 대표 명소를 탐방했다. 특히 수산시장에서 싱싱한 해산물을 맛보고 특산품을 구매하며 지역 상인들에게 경제적 활력을 불어넣었다.

크루즈 운영에 필요한 식자재와 물자의 상당 부분을 지역 업체에서 조달함으로써 농수산·유통업계까지 긍정적인 파급효과를 창출했다. 짧은 방문이었지만, 지역 경제에 실질적인 도움을 줬다.


여수시는 관광객 경험을 높이기 위해 다양한 서비스를 선보였다. 크루즈터미널과 이순신광장을 연결하는 무료 셔틀버스, 시립국악단의 흥겨운 공연, 일본어 통역 지원 등 세심한 배려가 돋보였다.


앞으로 오션후지호는 11월에도 여수를 방문할 예정이며, 2026년에는 연간 5회 이상 입항이 예정돼 있어 동북아 국제크루즈 중심지로 도약할 전망이다.

시 관계자는 "국제 크루즈 기항은 단기간에 많은 해외 관광객에게 여수를 알릴 수 있는 절호의 기회다"며 "앞으로도 차별화된 콘텐츠를 개발해 글로벌 해양관광도시로 도약하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"난자 얼리는 것도 투자"…2030 여성들의 남다른 미래 준비

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기