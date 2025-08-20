"푸조 신차 계약금부터 잔금까지 KB국민카드로 결제"

스텔란티스코리아 푸조 차량 카드결제 서비스 제공

500만원 이상 일시불 결제 시 최대 1% 캐시백

최대 60개월까지 카드할부 특별 금리 3.0~3.7% 적용

KB국민카드는 스텔란티스코리아 산하 '푸조(Peugeot)' 브랜드 차량 카드 결제 서비스를 제공한다고 20일 밝혔다.

푸조 공식 결제 파트너사로 선정된 NHN KCP NHN KCP 060250 | 코스닥 증권정보 현재가 13,730 전일대비 720 등락률 -4.98% 거래량 321,890 전일가 14,450 2025.08.20 11:40 기준 관련기사 NHN KCP, 스텔란티스코리아 결제서비스사 선정…'푸조' 지원NHN KCP, 2분기 최대 매출…영업익 124억NHN KCP, 글로벌 결제사 월드페이와 가맹점 레퍼럴 계약 전 종목 시세 보기 close 와 제휴했다. 앞으로 푸조 차량을 구매하는 고객은 계약금뿐 아니라 잔금도 KB국민카드 신용카드와 체크카드로 결제할 수 있게 됐다.

서비스는 푸조 408 스마트 하이브리드, 308 스마트 하이브리드, 올 뉴 3008 스마트 하이브리드 등 스마트 하이브리드 모델을 대상으로 우선 제공된다. 전국 13개 푸조 전시장에서 위탁 판매되는 차량에 적용된다.

KB국민카드는 신차 구매 고객을 위한 다양한 혜택도 마련했다.

이달 기준 KB페이 애플리케이션을 통해 행사에 응모한 뒤 500만원 이상 일시불로 결제하는 고객에게 최대 1.0% 캐시백 또는 청구할인을 제공한다. 한도 제한은 없다.

체크카드 이용 고객도 동일 금액 이상 결제 시 0.5% 캐시백을 받을 수 있다.

카드 할부 이용 고객을 위한 특별 금리 혜택도 준다.

행사에 응모하고 카드 할부를 이용하면 이달 기준 최대 5000만원 내에서 할부 개월 수에 따라 차등 금리를 적용한다. 3개월과 6개월 할부는 연 3%, 12개월은 연 3.5%, 24개월 이상 60개월은 연 3.7%로 이용 가능하다. 중도상환수수료는 부과하지 않는다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



