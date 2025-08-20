본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

"푸조 신차 계약금부터 잔금까지 KB국민카드로 결제"

문채석기자

입력2025.08.20 11:40

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

스텔란티스코리아 푸조 차량 카드결제 서비스 제공
500만원 이상 일시불 결제 시 최대 1% 캐시백
최대 60개월까지 카드할부 특별 금리 3.0~3.7% 적용

KB국민카드는 스텔란티스코리아 산하 '푸조(Peugeot)' 브랜드 차량 카드 결제 서비스를 제공한다고 20일 밝혔다.


"푸조 신차 계약금부터 잔금까지 KB국민카드로 결제"
AD
원본보기 아이콘

푸조 공식 결제 파트너사로 선정된 NHN KCP 와 제휴했다. 앞으로 푸조 차량을 구매하는 고객은 계약금뿐 아니라 잔금도 KB국민카드 신용카드와 체크카드로 결제할 수 있게 됐다.

서비스는 푸조 408 스마트 하이브리드, 308 스마트 하이브리드, 올 뉴 3008 스마트 하이브리드 등 스마트 하이브리드 모델을 대상으로 우선 제공된다. 전국 13개 푸조 전시장에서 위탁 판매되는 차량에 적용된다.


KB국민카드는 신차 구매 고객을 위한 다양한 혜택도 마련했다.


이달 기준 KB페이 애플리케이션을 통해 행사에 응모한 뒤 500만원 이상 일시불로 결제하는 고객에게 최대 1.0% 캐시백 또는 청구할인을 제공한다. 한도 제한은 없다.

체크카드 이용 고객도 동일 금액 이상 결제 시 0.5% 캐시백을 받을 수 있다.


카드 할부 이용 고객을 위한 특별 금리 혜택도 준다.


행사에 응모하고 카드 할부를 이용하면 이달 기준 최대 5000만원 내에서 할부 개월 수에 따라 차등 금리를 적용한다. 3개월과 6개월 할부는 연 3%, 12개월은 연 3.5%, 24개월 이상 60개월은 연 3.7%로 이용 가능하다. 중도상환수수료는 부과하지 않는다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"금·코인 이제 그만 사"…'상황 급변' 美 전문가들이 꼽은 투자처[실전재테크] "금·코인 이제 그만 사"…'상황 급변' 美 전문가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"나이 들기 전에 미리"…난자 얼리는 2030 여성 늘었다

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

美 철강·알루미늄 50% 관세 대상에 407종 파생상품 추가

새로운 이슈 보기