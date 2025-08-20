본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

하나증권, 예탁원 토큰증권 테스트베드 참여...안정성 검증 완료

조슬기나기자

입력2025.08.20 10:30

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하나증권은 한국예탁결제원이 주관하는 '토큰증권 테스트베드 플랫폼 구축 사업'에 참여해 주요 기능에 대한 실증을 성공적으로 완료했다고 20일 밝혔다.

하나증권, 예탁원 토큰증권 테스트베드 참여...안정성 검증 완료
AD
원본보기 아이콘

예탁결제원은 토큰증권 법제화에 대비해 지난해 10월부터 8개월간 플랫폼 구축 사업을 진행했으며, 주요 증권사와 조각투자 사업자 등을 테스트 참여사로 선정했다.


이번 테스트베드에서 하나증권은 예탁결제원의 총량관리시스템, 노드관리시스템, 분산원장시스템을 활용해 토큰증권 발행 및 유통 플랫폼의 안정성과 연계성을 검증했다. 회사측은 토큰증권 발행 심사부터 분산원장 구축, 증권사 내부 업무 처리 시스템 고도화에 이르기까지 전체 프로세스 전반에서도 실질적인 성과를 이뤄냈다고 강조했다. 이번 성과를 바탕으로 제도 시행 이후 즉시 적용 가능한 인프라와 시스템을 확보하기 위한 준비를 이어간다는 계획이다.

조대헌 하나증권 디지털사업단장은 "주요 금융기관과의 협업은 물론 향후 부동산, K-콘텐츠 등 다양한 실물자산 기반 토큰증권 상품을 순차적으로 선보일 계획"이라고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"금·코인 이제 그만 사"…'상황 급변' 美 전문가들이 꼽은 투자처[실전재테크] "금·코인 이제 그만 사"…'상황 급변' 美 전문가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"나이 들기 전에 미리"…난자 얼리는 2030 여성 늘었다

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

美 철강·알루미늄 50% 관세 대상에 407종 파생상품 추가

새로운 이슈 보기