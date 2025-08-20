본문 바로가기
"매운맛으로 풀고, 저당식으로 건강 챙긴다"…양극화된 여름 입맛

이성민기자

입력2025.08.20 09:35

시계아이콘00분 35초 소요
요기요, 3년간 여름시즌 데이터 분석
‘매운·짬뽕’ 검색 29%↑, 마라도 꾸준히 인기
저당·키토 등 건강식 키워드도 두 자릿수 증가

입맛이 떨어지는 무더위 속에서 배달앱 이용자들의 선택이 '극과 극'으로 갈리고 있다.


요기요는 20일 최근 3년간(2023~2025년) 여름 시즌(6~7월) 자사 앱 검색 데이터를 분석한 결과, 소비자들이 자극적인 음식과 건강식을 동시에 찾는 양상을 보였다고 밝혔다.

요기요가 2025년 여름 배달 검색 트렌드를 공개했다. 요기요

요기요가 2025년 여름 배달 검색 트렌드를 공개했다. 요기요

검색 데이터 비교 결과 '매운', '짬뽕' 등 맵고 자극적인 맛으로 즉각적인 만족감을 주는 '도파민 푸드' 관련 검색 수가 2023년 대비 올해 29% 이상 증가했다. 선풍적인 도파민 푸드로 떠올랐던 '마라' 역시 전년 대비 검색 비중이 11% 이상 늘며 지속적인 증가세를 보였다. 매운 음식으로 더위를 이겨내고 스트레스를 해소하려는 트렌드가 꾸준히 이어진 것으로 풀이된다.

반대로 건강을 중시하는 '헬시플레저(Healthy Pleasure)' 흐름도 뚜렷했다. '저당' 검색 비중은 전년보다 230% 넘게 급증했으며, '키토(14%)', '과일(17%)' 등 관련 키워드도 두 자릿수 이상 늘었다. 요기요는 무더위 속 자극적인 음식만으로는 건강을 해칠 수 있다는 우려가 반영됐다고 분석했다.


요기요 데이터팀은 "더위로 지친 입맛과 체력을 회복하려는 소비자들이 자극적인 메뉴와 건강한 식단을 번갈아 찾는 경향이 나타나고 있다"며 "일상에 활력을 더하는 '도파민 푸드'와 맛과 건강의 균형을 찾는 '헬시플레저'가 여름철 외식 소비의 양축이 될 것"이라고 설명했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
