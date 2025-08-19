본문 바로가기
조선 전기 청화백자 경매…최고 추정가 42억원

윤슬기기자

입력2025.08.19 15:42

10월30일 홍콩서 경매

조선 15세기 전반 제작된 청화백자가 10월 경매에 나온다.


백자청화보상화문호. 크리스티

19일 미술품 경매사 크리스티는 오는 10월30일 홍콩에서 조선시대 청화백자 항아리 1점을 경매한다고 밝혔다.

이 작품은 높이 28㎝, 지름 26.2㎝로 15세기에 제작된 항아리다. 추정가는 1600만~2400만홍콩달러(약 28억3000만~42억4000만원)다.


청화 안료를 사용해 항아리 전체를 보상화문(寶相華紋, 가상의 식물을 새긴 무늬)으로 장식했으며 상단과 하단에는 연화문의 띠가 둘려 있다.


크리스티 측은 "조선 전기 청화백자 중에서 청화 안료를 사용한 것은 보기 드문 예"라며 "조선 전기 청화백자에서 자주 나타나는 철분 불순물로 인한 검은 반점을 전혀 찾아볼 수 없으며 보존 상태도 매우 좋다"고 설명했다.

크리스티는 이 작품을 이달 25~27일 서울 종로구 크리스티 서울에서 전시한다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
