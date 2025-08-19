창원특례시 마산합포구, 도, 시의원 초청 간담회 열고 협조·지지 당부

"안전·복지·주민편의 등 현안 집중 논의"



경남 창원특례시 마산합포구는 19일 구청 회의실에서 마산합포구 도·시의원 초청 간담회를 열고 지역 현안과 하반기 중점 추진 사업을 공유하며 협력 방안을 논의했다.

이번 간담회에는 도·시의원과 주요 간부 공무원들이 참석해, 구민 생활과 직결된 주요 사업을 설명하고 의회의 관심과 지원을 요청했다.

하반기 주요 사업으로는 △자산 솔밭공원 산책로 조성사업 △마산어시장 점포 도로명 주소부여 △교통안전시설물 정비 사업 등 11개 사업에 대해 의원들과 논의 후, 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 어려움을 공유하고 의회의 적극적인 협력과 지원을 당부했다.

서호관 마산합포구청장은 "오늘 논의된 사안은 모두 구민의 안전한 생활과 직결된 중요한 과제들로, 의원님들과 함께 머리를 맞대고 논의할 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었다"고 말했다.

이어 "앞으로도 도·시의회와 긴밀히 소통하고 협력해 누구나 안심하고 생활할 수 있는 쾌적한 마산합포구를 만들어 가겠다"고 덧붙였다.





