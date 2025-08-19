본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[속보]獨총리 "푸틴, 트럼프에 '2주내 젤렌스키 만날 준비 돼'"

차민영기자

입력2025.08.19 08:32

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]獨총리 "푸틴, 트럼프에 '2주내 젤렌스키 만날 준비 돼'"
AD
원본보기 아이콘

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 향후 2주 이내에 일대일 회담을 열기로 합의했다고 영국 일간 텔레그래프가 19일(현지시간) 보도했다.


프리드리히 메르츠 독일 총리는 이날 정상회담이 끝난 후 기자들과 만나 푸틴 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 전화 통화에서 젤렌스키 대통령과의 정상회담에 동의했다면서 이같이 밝혔다.

이는 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령이 처음으로 마주 앉는 자리가 될 전망이다.


그러나 메르츠 총리는 푸틴 대통령이 우크라이나 대통령과 회담을 할 "용기"가 있을지는 의문이라고 덧붙였다. 러시아는 지금까지 공식적인 평화 계획이 마련되기 전까지는 회담 시도를 거부해왔다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

"인생네컷 찍고 올영·다이소, 피부과까지"…외국인 관광객 달라진 씀씀이

택배차 안에 정체모를 비닐봉투…열어보니 '쓰레기 한 가득'

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"상법 2차 개정 시 50대 그룹 오너일가 의결권 38% 축소"

새로운 이슈 보기