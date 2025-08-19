"2026년 청년 일자리 강소기업 접수하세요"

오는 9월15일까지

중소벤처기업부와 고용노동부는 '2026년 청년 일자리 강소기업' 선정을 위한 접수를 시작한다고 19일 밝혔다.

청년 일자리 강소기업은 2016년부터 중소·중견기업에 대한 인식개선과 양질의 일자리 정보 제공을 위해 청년이 원하는 우수기업을 발굴·선정해 온 사업이다. 작년부터는 중기부와 고용부가 협력해 청년 친화적 근무 여건과 기업경쟁력을 동시에 갖춘 기업을 선정하고 정부 지원을 강화하는 방향으로 확대 개편됐다.

특히 산업재해, 임금체불 등 결격 요건에 해당하는 기업을 엄격히 배제하고, 청년에게 보장돼야 할 기본적인 일자리 수준을 갖춘 기업을 선정해 청년이 안심하고 사회에 첫발을 내디딜 수 있도록 지원하고 있다.

올해 접수 기간은 오는 9월15일까지다. 신청은 고용보험법상 우선 지원 대상기업 또는 중소기업기본법상 중소기업이면 가능하며, 청년 일자리 강소기업 공식 누리집에서 하면 된다. 서류심사와 현장실사를 거쳐 12월 말 선정 결과를 발표하며 선정기업에는 정기 세무조사 제외 우대, 병역지정업체 선정 가점 등 다양한 혜택이 3년간 주어진다.

권순재 지역기업정책관은 "중소기업은 인력난을, 청년은 취업난을 겪고 있는 최근의 노동시장에서 우수한 청년 일자리를 제공하는 중소기업을 발굴, 지원하는 것은 매우 중요하다"며 "앞으로 우수한 중소기업이 청년과 함께 성장할 수 있도록 정책적 지원을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





