대전 관광캐릭터 '꿈씨패밀리' 글로벌 시장 진출

대전시-코드바이젠트리와 협업



올해 연말 '패션 아이콘'으로 한정판 출시 예정

대전시 대표 관광 캐릭터 '꿈씨패밀리'가 글로벌 시장 진출을 목표로 '꿈씨패밀리' 캐릭터를 활용한 스니커즈 공동브랜딩을 꾀하게 된다.

대전시와 대전관광공사, 미국 프리미엄 슈즈 브랜드 '코드바이젠트리'가 공동브랜딩 업무협약을 맺고 2025년 말 한정판 출시를 목표로 본격적인 제작에 들어간다.

대전시는 18일 오후 2시 30분 시청 10층 응접실에서 '꿈씨패밀리' 캐릭터를 활용한 스니커즈 공동브랜딩을 위해 대전관광공사, 코드바이젠트리, 미국 스니커즈 브랜드 쏘울컴퍼니(아시아 총판 운영사)와 4자 간 업무협약을 체결하고, 글로벌 시장 진출을 발표했다.

'꿈씨패밀리'는 그동안 지역 축제, 관광 굿즈, 마케팅 등 다양한 분야에서 활용되어 온 대전의 대표 관광 캐릭터다.

이번 협업은 나이키 조던 브랜드를 30년간 이끌며 전 세계 스니커즈 시장에서 큰 영향력을 발휘한 젠트리 험프리(Gentry Humphrey)가 창립한 '코드바이젠트리'와의 만남으로 글로벌 시장 진출을 목표로 한 프리미엄 한정판 스니커즈 제작 프로젝트다.

이번 협약을 통해 대전시는 사업 총괄 조정과 행정 지원을, 대전관광공사는 캐릭터 라이선스 제공 및 홍보·마케팅을 담당한다. 민간기업인 코드바이젠트리와 쏘울컴퍼니는 제품 기획·디자인·생산·유통 전반을 맡아, 세계적인 브랜드 감각과 품질을 더한다.

스니커즈는 올해 말까지 디자인을 마무리하고, 특별 한정판으로 출시될 예정이다. 국내에서는 온라인 플랫폼 입점과 오프라인 대형 쇼핑몰 팝업스토어를 통해 판매되며, 판매 성과에 따라 추가 생산도 검토된다.

이장우 대전시장은 "지역 캐릭터의 가치를 세계 무대에서 증명하는 뜻깊은 시작"이라며 "대전의 관광캐릭터가 글로벌 패션 아이콘으로 우뚝 서길 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



