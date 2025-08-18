비둘기가 편의점 앞에서 누군가 놓아둔 견과류를 열심히 먹고 있다. 이건 인간들이 안주라 부르는 음식이다. 술병 앞이다 보니 더욱 그런 생각이 든다. (서울 마곡동)
꼭 봐야할 주요뉴스다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[이미지 다이어리] 술은 눈으로만...
2025년 08월 18일(월)
비둘기가 편의점 앞에서 누군가 놓아둔 견과류를 열심히 먹고 있다. 이건 인간들이 안주라 부르는 음식이다. 술병 앞이다 보니 더욱 그런 생각이 든다. (서울 마곡동)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트
"잠들기 전 '이것' 안 빼면 늙는다"…피부과 의사들의 경고
"월요일을 공휴일로…'하루 2조원 경제효과' 쏠쏠하네" 긍정 연구결과 나왔다
"고객님은 1시간 줄 안서도 돼요"…특혜 주고도 박수 받은 美 롯데리아
"이럴 거면 그냥 혼자 살아"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통
"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산
"광복 80주년 영상에 일본 철도라니"…비판 폭주에 '비공개 전환'
"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통
"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업
"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝
"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전