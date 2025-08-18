본문 바로가기
"을지연습 돌입" … 창원특례시, '을지연습 최초상황보고회' 개최

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.18 12:01

민·관·군·경 협력 강화
실전 대응 태세 강조

경남 창원특례시는 18일 시청 시민홀에서 '2025년 을지연습 최초상황보고회'를 열었다.

창원특례시,‘2025년 을지연습 최초 상황 보고회’ 개최.

창원특례시,'2025년 을지연습 최초 상황 보고회' 개최.

이번 회의에는 장금용 창원특례시장 권한대행을 비롯해 전 실·국·소장과 을지연습 근무자 100여명이 참석해 국가 비상사태에 대비한 대응체계 점검과 유관기관 간 공조체계 강화에 대한 논의가 이뤄졌다.


회의는 ▲군사상황 보고(5870부대 1대대) ▲을지연습 최초상황 보고(안전총괄담당관) ▲전시 주요현안과제 토의 발표(전략산업과) 등의 순으로 진행됐다. 특히, 전략산업과는 '국가산단 내 드론 및 미사일 공격으로 인한 방위산업체 대량 피해 복구 대책'을 주제로 발표하며, 전시 상황에서의 산업기반 방호 및 신속한 복구 방안을 중점적으로 논의했다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "평화는 철저한 준비에서 비롯된다" 며"시민의 생명과 안전을 지키기 위해 끝까지 책임감 있는 자세로 훈련에 임해 달라"고 당부했다.


한편, 창원특례시는 오는 21일까지 이어지는 을지연습 기간 동안 ▲전시 전환절차 훈련 ▲주민대피 및 응급복구 훈련 ▲전시 종합상황보고회 등을 통해 실전과 같은 훈련을 실시하고, 위기관리 대응능력을 강화해 나갈 계획이다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
