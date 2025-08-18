진료·연구 융합 '시흥배곧 서울대병원' 첫삽

2029년 개원 목표…800병상, 6개 전문센터 갖춰

경기도 시흥시 배곧지구 내 '경기시흥바이오특화단지'의 선도시설인 '시흥배곧서울대학교병원(가칭)' 건립사업이 18일 첫 삽을 떴다. 이번 착공으로 시흥배곧서울대병원은 본 공사 전 부지조성 공사를 본격화했다.

18일 착공한 시흥배곧서울대학교병원 조감도. 오는 2029년 개원 예정이다. 시흥시 제공

시흥배곧서울대병원은 진료와 연구 기능이 융합된 미래형 의료시설로, 경기시흥바이오특화단지의 핵심 선도시설이다.

병원은 총사업비 5872억원이 투입돼 배곧동 248 서울대 시흥캠퍼스 내 6만7000㎡ 부지에 지하 1층~지상 12층 규모로 지어진다. 총 800병상 규모로 27개 진료과가 운영된다. 암센터, 모아센터, 뇌심혈관센터 등 6개 전문 진료센터도 함께 들어선다. 개원 목표 시기는 2029년이다.

병원 착공은 원자재 가격 상승 등으로 4번의 시공사 유찰을 거친 끝에 지난해 12월 현대건설 컨소시엄)과 계약을 체결하면서 사업이 본격화됐다.

한편 병원은 서울대 시흥AI캠퍼스와 연계해 AI 진단과 환자들이 스스로 의사결정을 할 수 있도록 돕는 '환자의사결정지원시스템(PDSS)' 기반 지능형 진료체계 구축, 병원행정 운영 자동화, 비대면 의료서비스 강화 등을 실현할 방침이다.

이와 함께 첨단 연구·개발(R&D) 기반 시설과 실증환경을 구축하고 시흥 바이오 특화단지 내 의료기기·신약 개발 등 바이오기업과 연계해 기술 실증 및 의료 산업화 거점으로 조성할 계획이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



