BNK부산은행, 개인 맞춤형 우대금리 적금 상품 출시

BNK부산은행이 급여소득자·공무원·개인사업자 등 고객 맞춤형 우대금리를 제공하는 'Only One 주거래 우대적금'을 출시한다고 밝혔다.

기본금리 연 2%며, 고객유형 및 공통우대 등에 따라 우대이율 최대 3.00%포인트를 더해 최대 연 5% 금리를 제공한다. 급여소득자의 경우 재직기업의 고객등급, 임직원 적금 가입 실적, 급여이체 실적에 따라 우대금리가 주어진다. 특히 '임직원 적금 가입 실적'의 경우 재직기업의 임직원 가입자 수가 많을수록 우대금리가 늘어나는 구조다.

공무원은 재직 증명 및 급여실적을 통해, 개인사업자는 노란우산공제 신규 가입과 가맹점 계좌 실적에 따라 고객유형별 우대금리를 받을 수 있다.

공통 우대이율은 입출금 계좌 평균잔액 유지, 정기예금 가입, 모임통장 보유, 개인형IRP, 신용·체크카드 사용실적 등에 따라 적용된다. 특히 이 5가지 조건을 모두 충족할 경우 보너스 금리 1.00%포인트가 추가로 제공된다.

가입대상은 만 14세 이상 개인이며, 1인 1계좌만 가입할 수 있다. 가입 기간은 12개월이며, 매월 50만원 범위 내에서 자유롭게 납입이 가능하며, 상품에 대한 자세한 사항은 부산은행 홈페이지 및 모바일뱅킹 애플리케이션(앱)을 통해 확인할 수 있다.

신식 부산은행 개인고객그룹장은 "앞으로도 주거래 고객을 위한 상품 라인업을 강화해 나가며 고객의 실질적인 금융 혜택을 확대하겠다"고 말했다.





