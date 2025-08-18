삼쩜삼, 안심환급 보상제 실시…"업계 최대 보상"

환급액 없을 시 이용료 전액 환불

납부 고지로 변경 시 최대 70만원 보상

삼쩜삼을 운영하는 자비스앤빌런즈가 지난해에 이어 올해도 '안심환급 보상제'를 실시한다고 18일 밝혔다.

안심환급 보상제는 삼쩜삼 간편신고(환급) 서비스 이용 고객 중, 신고 과정에서 발생한 문제로 삼쩜삼이 제시한 예상 환급액이 실제 환급액과 다를 경우 이용료 및 환급액을 책임지고 보상해주는 제도다. 환급액 변동은 환급 신청 과정에서 고객이 공제 항목을 잘못 기재하거나 과거 신고 내역에 오류가 있을 때 주로 발생한다. 삼쩜삼은 고객의 불안과 불편을 해소하고 서비스 운영 책임을 다하기 위해 합리적인 보상제도와 절차를 마련했다.

보상 금액은 ▲환급액이 없을 경우 이용료 전액 환불 ▲실제 환급액이 예상보다 적을 경우 이용료 차액 환불 ▲환급에서 납부 고지로 변경된 경우 업계 최고 수준인 최대 70만원 보상을 적용한다. 신고일로부터 1년 이내 환급 건으로 한정한다.

신청은 삼쩜삼 고객센터를 통해 가능하며, 최대 5일 이내에 보상 절차가 완료된다. 삼쩜삼 앱 안에 있는 '종소세 환급금 지급 내역'을 통해 환급 과정을 손쉽게 확인할 수 있다.

백주석 자비스앤빌런즈 대표는 "환급을 기다리면서 막연하게 느끼는 불안을 해소하고자 지난해 도입한 안심환급제도를 새로 정비했다"며 "삼쩜삼은 고객분들의 환급 여정을 끝까지 책임지겠다"고 했다.





