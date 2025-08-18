본문 바로가기
삼일PwC, 세계경제학자대회 스폰서 참가

김대현기자

입력2025.08.18 08:51

08:51
AI 솔루션 선보여 자체부스 운영
참가자 대상 설문조사도 진행

삼일PwC는 이날부터 오는 22일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 세계경제학자대회(ESWC)에 스폰서로 참가한다고 18일 밝혔다. 삼일PwC는 자체 부스를 운영하며 다양한 인공지능(AI) 기반 솔루션을 선보인다.


세계경제학자대회는 세계계량경제학회가 5년마다 개최하는 세계 최대 규모의 경제학 학술대회다. 올해는 지난해 노벨경제학상을 수상한 제임스 로빈슨 시카고대 교수 등 62개국에서 경제 리더 2500여명이 참석한다. 각종 강연, 키노트 세션, 학술 세션, 전시회, 공식 사교 행사 등을 비롯해 약 1800편의 학술 발표가 예정돼 있다.

삼일PwC는 부스를 방문하는 참석자를 대상으로 회계 업무의 자동화, 효율성 증대, 리스크 관리에 초점을 맞춘 'AI 어카운트', '다큐먼트 AI' 등을 소개할 예정이다. 또한 경제 전망과 AI를 주제로 한 설문조사도 진행된다.


윤훈수 삼일PwC 대표는 "이번 대회는 한국 경제학계의 국제적 위상을 높이고, 관련 분야의 국제 협력 기반을 강화하는데 큰 의미가 있다"며 "삼일PwC의 AI 솔루션이 기업 재무 및 회계 분야에 미칠 혁신의 성과도 전 세계에 알리는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.


한편 삼일PwC는 지난달 AI 기술과 자동화 등 디지털 기술을 활용해 기업의 AI 전환(AX)을 돕는 전담 조직인 'AX 노드(Node)'를 공식 출범시켰고, '2025 AI 엑스포'에 회계업계 최초로 단독 부스를 운영해 AI 솔루션을 선보이고 큰 호응을 얻었다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
