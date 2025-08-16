트럼프 "휴전보다 평화협정 직행 최선 푸틴과 공감"

"위대하고 매우 성공적인 하루"

도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담에서 우크라이나 전쟁 자체를 종식하기 위해선 평화협정이 필요하다는 공감대가 형성됐다고 주장했다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "끔찍한 전쟁을 끝내는 최선의 방법은 단순한 휴전협정이 아니라 평화협정으로 직행하는 것이라는 데 의견을 같이했다"고 밝혔다.

이어 그는 "휴전 협정은 종종 지켜지지 않기 때문"이라고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 알래스카에서 열린 정상회담 직후 공동 기자회견에서 "우리는 일부 진전을 이뤘다"고 말했지만, 세부 사항은 공개하지 않았다.

하지만 트럼프 대통령 SNS 언급에 따르면 두 정상은 평화협정 체결 방안에 대해 구체적인 방안도 논의한 것으로 보인다.

그는 이날 회담에 대해 "알래스카에서 위대하고, 매우 성공적인 하루를 보냈다"고 자평했다.

그러면서 "정상회담은 아주 잘 끝났고, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장을 비롯한 유럽 지도자들과의 전화 통화도 잘 진행됐다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령이 오는 18일 백악관을 방문할 예정이라는 사실을 공개하면서 "모든 일이 잘 진행된다면 이후 푸틴 대통령과 회담 일정도 잡을 것"이라고 기대했다.

한편 유럽 주요국 정상들은 16일(현지시간) 미국과 러시아 정상회담 결과에 대해 "정의롭고 지속 가능한 평화를 달성하려는 도널드 트럼프 미국 대통령의 노력을 환영한다"고 발언했다.

프랑스·이탈리아·독일·영국·핀란드·폴란드 정상과 유럽연합(EU) 집행위원장, EU 정상회의 상임의장은 이날 공동성명에서 "미국이 (우크라이나의) 안보를 보장할 준비가 됐다는 트럼프 대통령의 발언을 환영한다"며 "우리는 우크라이나 주권과 영토 보전을 효과적으로 방어하기 위해 철통같은 안보 보장이 필요하다는 점을 분명히 한다"고 말했다.

이들은 "트럼프 대통령 말대로 합의가 이뤄지기 전까진 합의한 게 아니다"라며 "다음 단계는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 포함한 추가 회담이 돼야 한다"고 덧붙였다.

유럽 정상들은 우크라이나 군대나 제3국의 협력에 어떤 제한도 있어서는 안 되며 러시아는 우크라이나의 EU·북대서양조약기구(NATO·나토) 가입에 거부권을 행사할 수 없다고 주장했다. 우크라이나에서 살상이 계속되는 한 러시아에 대한 압박을 유지하고 제재를 강화하겠다고 말했다.

일단 휴전하고 나머지 문제를 협상해야 한다는 주장은 성명에서 빠졌다.

유럽 각국 입장은 트럼프 대통령이 성과는 못 내고 푸틴 대통령 국제무대 복귀에 필요한 멍석만 깔아줬다는 혹평과는 온도 차가 있었다.

우크라이나의 안보 보장이 필요하다는 미·러 정상의 의견에 주목한 것이다. AFP통신에 따르면 미국 측은 나토 집단방위 조항을 제시했고 푸틴 대통령이 동의한 것으로 알려졌다. 집단방위는 회원국 중 한 곳이 공격받으면 집단 대응한다는 원칙이다.





