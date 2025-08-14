본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주시민단체 "군공항 이전, 정치놀음에 호남 발전 도외시"

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.14 17:22

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
이재명 대통령이 지난 6월 25일 광주 국립아시아문화전당에서 '광주시민·전남도민 타운홀미팅'을 하고 있다. 대통령실통신사진기자단 연합뉴스

이재명 대통령이 지난 6월 25일 광주 국립아시아문화전당에서 '광주시민·전남도민 타운홀미팅'을 하고 있다. 대통령실통신사진기자단 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

광주 시민단체가 "광주군공항 무안 이전 논의를 두고 더불어민주당의 정치놀음에 호남 발전은 도외시되고 있다"며 비판했다.


광주시민단체협의회(시민협)는 14일 성명을 내고 "대통령의 군공항 무안 이전을 위한 6자 테스크포스(TF) 구성 지시 이후에도 민주당은 그동안의 난맥상을 되풀이하고 있다"고 주장했다.

시민협은 "지난 6월 타운홀미팅에서 각 지자체가 광주 민간공항과 군공항의 동시 이전과 무안공항을 서남권 대표 관문 공항으로 건설하는 데 합의한 것으로 이해할만한 논의가 있었다"고 설명했다.


이어 "그러나 무안군이 '지자체 공모 방식'으로 하자고 주장하는 것은 논의를 다시 원점으로 되돌리는 일이다"며 "최소한의 정치적 도의마저 내팽개치는 행위다"고 지적했다.


또 "민주당이 군공항 이전에 반대해온 서삼석 의원을 호남발전특위 위원장에 임명한 것은 김산 군수의 반대 주장을 강화해 6자 TF를 무력화할 가능성이 크다"며 "군공항 문제가 일부 정치인들의 정치놀음 도구가 되는 것에 반대한다"고 밝혔다.

마지막으로 "우리는 논의를 과거로 되돌려 아무것도 하지 못할 작동 불능의 정치 상태를 조장하는 무능한 정치도 원하지 않는다"며 "대통령실과 민주당은 이에 대해 분명한 답을 내놓아야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료로 이용하는 제주 청소년들 "엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'네카라쿠배당토' 직원들, 이력서 첨삭 알바 논란

욕망에 찌든 세계에서, 사람은 무엇인가

잠시 잊었지만…우크라이나는 아직 '생지옥'이다

K-9·K-2·함포까지… ‘포’의 모든 것

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

동화 같은 호텔 결혼식 직접 해보니…"원하는 대로 다 하면 3억"

트럼프, 파월 후임 조기지명 시사…"3~4명으로 좁혀"

새로운 이슈 보기