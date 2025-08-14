한미반도체 곽동신 회장, 독립유공자 후손으로 청와대 오찬 참석

곽동신 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 93,000 전일대비 1,500 등락률 +1.64% 거래량 450,162 전일가 91,500 2025.08.14 15:30 기준 관련기사 연 4%대 금리·당일 실행·대체거래소까지! 주식자금 고민 한번에 해결!한미반도체, 팝 아티스트 필립 콜버트 협업 아트워크 공개연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지! 전 종목 시세 보기 close 회장이 독립유공자 후손의 자격으로 14일 청와대에서 개최된 '광복 80주년, 대통령의 초대' 행사에 참석했다.

이재명 대통령은 광복 80주년을 기념해 독립 유공자 후손과 유해봉환 대상 유족 등 80여 명을 청와대 영빈관으로 초청해 오찬을 함께했다.

곽동신 회장은 독립유공자 곽한소 선생의 증손자 자격으로 행사에 초청받았다. 곽한소 선생은 1882년 충청남도 출생으로 을사조약 체결에 분노해 의병활동에 참여한 독립운동가다. 2015년 건국포장을 받은 독립유공자다.

곽동신 회장은 선조의 정신을 현대에 계승하는 노력을 지속해왔다. 지난해에는 일본인 소장자로부터 안중근 의사의 미공개 유묵 '인심조석변 산색고금동(人心朝夕變 山色古今同)'을 한미반도체가 경매에서 낙찰받아 환수했다. 보물로 지정된 후 국가에 기증할 예정이다. 또한 곽한소 지사 관련 기록물을 독립기념관에 기증해 역사 보존에 기여했다.

한미반도체는 1980년 설립한 반도체 장비업체로 전 세계 320여개 고객사를 보유하고 있다. HBM3E TC 본더 시장에서 전 세계 90% 점유율을 차지하고 있다. 주물생산부터 설계, 부품가공, 소프트웨어, 조립, 검사, 판매까지 연결한 수직 통합(Vertical Integration) 시스템을 통해 AI 반도체 시장 변화에 신속히 대응하고 고객의 요청에 빠르게 응대하며 차별화된 경쟁력을 보유하고 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



