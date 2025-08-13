본문 바로가기
세종시, 매뉴얼 기반 청소차량 사고 신속대응 집중

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.13 20:09

운전자 대응 매뉴얼 마련, 직원 교육 실시

청소차량 운전자 사고대응 매뉴얼 교육이 진행중이다. /사진= 환경녹지국 자원순환과 제공

청소차량 운전자 사고대응 매뉴얼 교육이 진행중이다. /사진= 환경녹지국 자원순환과 제공

청소 차량 운행 중 사고 발생 시 신속하고 체계적인 대응을 위해 청소 차량 사고 운전자 대응 매뉴얼이 마련됐다.


세종시에 따르면 지난 8일 고운동 환경관리원 사무실에서 해당 매뉴얼을 기반으로 자원순환과·조치원읍·한솔동·아름동·보람동 소속 환경관리원, 운전직 공무원 등 70명을 대상으로 교육을 진행했다고 13일 밝혔다.

그동안 운전자 개인적인 경험과 판단에 의존하던 대응 방식을 개선하는 데 집중한 것이다.


매뉴얼에는 사고 발생 시 운전자는 가장 먼저 차량 정차 및 비상등 점등 등을 통해 2차 사고 예방과 운전자 안전을 확보해야 한다고 명시했다. 이후 인명피해를 확인하고 119에 신고한 후 시청 자원순환과에 사고 사실을 알린 뒤 사고 정보를 수집하는 등 단계적으로 대응할 수 있도록 했다.


시는 운전자로부터 사고 상황을 전달받은 직후 인명 피해 유무와 정도에 따라 신속 대응할 방침이다. 매뉴얼 도입·확산 시 사고 상황 전파의 신속성과 대응의 정확성을 높일 수 있을 것으로 전망되고 있다. 교육에 사용된 매뉴얼은 13일까지 세종시 전 청소 차량(65대)에 비치된다.

시 관계자는 "앞으로도 안전한 작업환경 조성과 시민 안전을 위해 지속적인 교육과 점검을 이어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr
