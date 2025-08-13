본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

대구·경북, 하루 만에 다시 찜통더위…청송 33.4도 기록

최서윤기자

입력2025.08.13 18:27

수정2025.08.13 18:28

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하루 전 비로 잠시 꺾였던 대구·경북의 더위가 13일 다시 기승을 부렸다. 대부분 지역 낮 기온이 30도를 넘어서는 무덥고 습한 날씨가 이어졌다.


대구기상청에 따르면 이날 낮 최고기온은 청송 33.4도, 경주 33.3도, 구미·의성 32.9도, 포항 32.4도, 대구 32.1도, 안동 31.1도였다. 전날(12일)에는 0.2∼38.5㎜의 비가 내려 기온이 23.5∼27.9도에 머물렀지만, 하루 만에 상황이 바뀐 것이다.

기상청은 이날 오전 11시부터 영주·봉화 평지와 울릉도·독도를 제외한 대구·경북 전역에 폭염주의보를 발효했다. 일부 지역은 밤에도 기온이 25도 아래로 내려가지 않는 '열대야'가 나타날 가능성도 있다.


아이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 조용준 기자

아이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

대구기상청은 "북태평양 고기압이 확장하면서 당분간 최고 체감온도가 33도까지 오르는 무더운 날씨가 이어지겠다"며 "대구와 경북 내륙에는 천둥·번개를 동반한 소나기가 내리는 곳도 있겠다"고 했다.


한편 경북 일부 지역에는 이날 약한 비가 내렸으며, 오후 5시 기준 누적 강수량은 울릉(천부) 16.5㎜, 의성(단북) 7㎜, 상주(공성) 6㎜, 구미(선산) 5.5㎜, 문경(마성) 4.5㎜였다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 자수서에 적힌 김건희 발언…목걸이 받은 후 "도와줄 건 없느냐" "고맙다" [단독] 자수서에 적힌 김건희 발언…목걸이 받은 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"V1 김건희, V2가 윤석열" 농담까지 전한 NYT

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

새로운 이슈 보기