대구·경북, 하루 만에 다시 찜통더위…청송 33.4도 기록

하루 전 비로 잠시 꺾였던 대구·경북의 더위가 13일 다시 기승을 부렸다. 대부분 지역 낮 기온이 30도를 넘어서는 무덥고 습한 날씨가 이어졌다.

대구기상청에 따르면 이날 낮 최고기온은 청송 33.4도, 경주 33.3도, 구미·의성 32.9도, 포항 32.4도, 대구 32.1도, 안동 31.1도였다. 전날(12일)에는 0.2∼38.5㎜의 비가 내려 기온이 23.5∼27.9도에 머물렀지만, 하루 만에 상황이 바뀐 것이다.

기상청은 이날 오전 11시부터 영주·봉화 평지와 울릉도·독도를 제외한 대구·경북 전역에 폭염주의보를 발효했다. 일부 지역은 밤에도 기온이 25도 아래로 내려가지 않는 '열대야'가 나타날 가능성도 있다.

아이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다.

대구기상청은 "북태평양 고기압이 확장하면서 당분간 최고 체감온도가 33도까지 오르는 무더운 날씨가 이어지겠다"며 "대구와 경북 내륙에는 천둥·번개를 동반한 소나기가 내리는 곳도 있겠다"고 했다.

한편 경북 일부 지역에는 이날 약한 비가 내렸으며, 오후 5시 기준 누적 강수량은 울릉(천부) 16.5㎜, 의성(단북) 7㎜, 상주(공성) 6㎜, 구미(선산) 5.5㎜, 문경(마성) 4.5㎜였다.





최서윤 기자



