[국정위 보고대회] 李대통령 "신속하게 검토해 가능한 범위 내에서 이행"

李대통령, 국정위 국민보고대회 참석…"181만건 의견 낸 국민께 감사"

李대통령 "새 정부 두 달은 산비탈을 굴러 내려온 듯한 느낌이었다" 소회

"국정위 안은 확정안 아냐…더 나은 정책 안으로 만들겠다"

이재명 대통령이 13일 "(국정기획위원회가) 오늘 향후 5개년 계획을 보고드리게 됐다. 국정기획위 안을 면밀하고 신속하게 검토해 가능한 범위 내에서 이행하겠다"고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 대통령 직속 국정기획위원회의 국민보고대회 모두 발언을 통해 "두 달간 국정과제 수립에 진력해주신 국정기획위 여러분과 국민 소통 플랫폼인 '모두의 광장' 통해 181만건 의견 접수해주신 국민 여러분께 감사를 드린다. 더 좋은 세상 만들겠다는 국민적 열망을 느낄 수 있었다"면서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "인수위 없이 출범한 새 정부 두 달은 산비탈을 굴러 내려온 듯한 느낌이었다"면서 "당면한 현안 대응하면서 무너진 대한민국을 살리기 위해서 최선을 다했다"고 소회했다. 이어 이 대통령은 "민생회복, 정치회복, 외교 회복을 위해 분투했고 진정한 국민주권정부 만들고자 국정을 더 많이 공개하고 더 가까이 다가가기 위해서 노력했다. 모두의 노력으로 첫 정상화 물꼬가 트여가고 있다"고 평가했다.

앞으로 국정 운영의 방향도 재차 밝혔다. 이 대통령은 "국민이 주인인 나라 함께 행복한 진짜 대한민국을 만들겠다. 국민이 하나 되는 정치로 갈등과 대립을 넘어 통합의 길로 나아가겠다"면서 "혁신 경제를 도모해 그 결실을 모두 함께 나눌 수 있도록 균형성장을 추진하겠다"고 했다. 이어 "국민의 삶을 지키는 기본이 튼튼한 사회를 구축하고, 국익 중심의 실용 외교로 국제무대에서 당당하게 국익을 지키겠다"고 말했다.

이번 국정기획위 안에 대해서는 확정된 정책은 아니라고 밝혔다. 이날 국정기획가 발표된 국정과제들은 정부의 최종 검토와 국무회의를 거쳐 확정된다.

이 대통령은 "국정기획위 안은 바람직한 국정 방향을 제시하는 의견으로 다양한 루트를 통해서 각계각층의 의견을 수렴하고 얼마든지 수정될 수 있다는 점을 말씀드린다"면서 "이 안을 만드는 과정에서 국정기획위가 국민의견을 다양하게 청취했지만, 이제 끝난게 아니라 이 정책을 정부의 정책으로 확정하고 집행하는 과정에서 국민의견을 수렴해 더 나은 정책안으로 다듬어나갈 수 있다는 말씀을 드린다"고 했다.

한편 이날 국정기획위가 발표한 이재명 정부 5년 계획은 국가 비전, 3대 국정 원칙, 5대 국정 목표, 123대 국정과제 등으로 구성됐다. 새 정부 국정운영의 지향점인 국가 비전은 '국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국'으로 정했다. 3대 국정 원칙은 ▲경청과 통합 ▲공정과 신뢰 ▲실용과 성과다. 5대 국정 목표는 ▲국민이 하나 되는 정치 ▲세계를 이끄는 혁신경제 ▲모두가 잘 사는 균형성장 ▲기본이 튼튼한 사회 ▲국익 중심 외교·안보로 짜였다. 이어 23대 추진전략과 123대 국정과제가 배치됐다. 아울러 국정기획위는 '12대 중점 전략과제'도 담았다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



