국민의힘 "특검 압색으로 야당 탄압...무기한 농성 등 강력 투쟁"

"전 당원 범죄자 취급…국면 전환용 압색"

"압색 응할 수 없어…모든 방안 강구해 투쟁"



송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 13일 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 중앙당사 압수수색에 나서자 "특검을 앞세운 이재명 정권의 극악무도한 야당 탄압에 분노를 금할 수 없다"고 비판했다.

송 비대위원장은 이날 대전 서구 배재대에서 열리는 전당대회 합동연설회 전 긴급 브리핑을 열고 "이재명 정권이 이춘석 게이트, 조국 사면 등으로 정치적 위기에 몰리자 특검을 통해 국면 전환용 압수수색에 나선 것"이라고 이같이 밝혔다.

송 비대위원장은 "전당대회가 진행 중임을 뻔히 알면서도 당의 심장인 중앙당사를 압수수색을 한다는 것은 유례가 없고 천인공노할 일"이라며 "일명 용팔이사건 같은 깡패짓을 자행하는 것"이라고 목소리를 높였다.

이날 오전 민중기 특검팀은 수사에 필요한 전산 자료를 확보하기 위해 국민의힘 여의도 중앙당사에 수사관을 보냈다. 500만명에 이르는 국민의힘 전체 당원 명부 제출을 요구했으나 당에서는 응하지 않고 있는 상황이다.

곽규택 국민의힘 수석대변인은 이날 중앙당사에서 기자들과 만나 "전체 당원 명부를 달라고 하는 것은 당원 전체를 범죄자 취급하는 것이자 국민의 개인 정보를 침해하겠다는 위험한 발상"이라며 "현재로서는 특검 압수수색에 응할 수 없다는 입장"이라고 밝혔다.

국민의힘은 국회 무기한 농성을 포함해 대응 방안을 모색할 방침이다. 송 비대위원장은 "특검이 제1야당을 말살하려는 큰 계획 속에서 움직인 것이라면 모든 방안을 강구해 강력 투쟁할 수밖에 없다"고 강조했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>