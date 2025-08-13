김포시, 9월 '청년성장 프로젝트' 프로그램 참가자 모집

김포시, 역량·도전·성장…청년의 변화 이끌어

역량·정서적 에너지 겸비한 인재로 성장토록 촘촘한 지원

경기 김포시는 청년 역량 강화와 진로 개발을 지원하기 위해 2025년 하반기 '청년성장 프로젝트' 9월 프로그램 참가자를 모집한다고 13일 밝혔다.

'청년성장 프로젝트'는 고용노동부와 지자체가 협업해 미취업 청년 등에게 청년 친화 인프라와 프로그램을 제공하는 사업이다. 시는 사업추진을 위해 청년지원센터에 '쉼공간'을 조성하고, 휴식과 취·창업 준비가 가능한 복합 공간으로 환경을 정비했다.

시는 8월 과정으로 '취업 기초 교육(챗 지피티 활용, 이력서, 자소서)', '인공지능(AI) 음악 작곡', '미래를 바꾸는 청년 재테크' 등 3개 프로그램을 운영하고 있다.

9월 과정은 ▲문화 활동: 유칼립투스 리스, 가을나무정원으로 식물가꾸기(나를 가꾸는 시간) ▲취업·직무: 진로 성장 클래스(제과제빵 A, B), 취업심화교육(면접스피치), 대체불가토큰(NFT) ▲생활 자립 : 청년밥상(한끼 클래스 A, B)이며 9월 2일부터 순차적으로 개강 예정이다.

신청 대상은 19세부터 39세 김포시에 생활권을 두고 있는 청년이며, 모집 기간은 오는 29일까지다. 신청은 김포시 평생학습 통합플랫폼과 고용24 청년성장프로젝트 홈페이지에서 가능하다.

김포시 관계자는 "청년성장 프로젝트는 청년들이 사회에 안정적으로 진입하고 꿈을 실현할 수 있는 든든한 발판이 될 것"이라며 "많은 청년들이 적극적으로 참여해 새로운 도전과 성장을 경험하길 바란다"고 밝혔다.

한편, 김포시는 올해부터 김포시청년지원센터를 직영으로 전환하며 실효성 있는 교육으로 다양한 청년들의 호응을 얻고 있다. 프로그램 운영시간을 야간과 주말로 대폭 확대했다. 또 기존 민간위탁 운영 시 단기성 문화·여가 프로그램 위주였던 것에서 벗어나 취·창업 역량 강화와 자격증 프로그램으로 집중 편성 운영하는 한편, 청년들이 더 편리하게 이용할 수 있도록 8월부터 통진·장기·고촌 3개 권역에 거점형 프로그램을 시범 운영하는 등 수요자 중심의 변화를 추진하며 성장을 견인하고 있다.





