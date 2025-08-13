카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는지도 비밀로

카카오톡, 메시지 삭제 기능 업데이트

앱 업데이트 진행 중…기기별 순차 적용 예정

카카오톡에서 잘못 보낸 메시지의 삭제 기한이 기존 5분에서 24시간으로 대폭 늘어난다. 단체 채팅방에서 메시지를 삭제하면 누가 메시지를 지웠는지도 알 수 없게 된다.

이번 업데이트에 따라 카카오톡의 메시지 삭제 가능 시간은 기존 5분에서 최대 24시간 내로 늘었다. 기존에는 메시지를 보낸 뒤 5분이 넘으면 삭제가 불가했다.

메시지를 삭제한 사람이 누구인지 알 수 없도록 하는 조치도 추가됐다. 삭제된 메시지의 표기 방식을 기존 말풍선 형식에서 피드 표기 방식으로 바꾸면서다. 기존에는 삭제된 메시지가 말풍선 형태로 남아 삭제한 사람이 누구인지 알 수 있었지만, 업데이트 이후에는 이를 알 수 없게 된다.

개선된 메시지 삭제 기능을 담은 카카오톡 버전(25.7.0) 업데이트는 12일부터 순차 진행 중이다. 사용하는 기기와 운영체제(OS)에 따라 순차 적용될 예정이다.

카카오 관계자는 "대화에 대한 부담감을 낮추고 보다 원활한 커뮤니케이션 환경을 조성하기 위해 메시지 삭제 기능을 대폭 개선했다"고 설명했다.

한편, 카카오톡의 메시지 삭제 기능은 2018년 8월 처음 도입됐다. 당시에는 발신자의 발송 실수를 일부 보완하는 데 초점을 두고 삭제 가능 시간을 5분으로 설정했다.





