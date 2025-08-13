외교장관, 美대사대리와 울산 조선소 방문…'마스가' 준비

국회 외통위원들도 동행

"한미동맹, 안보이어 경제·기술 아우르는 포괄적 전략동맹으로 발전"

조현 외교부장관이 13일 조셉 윤 주한미국대사대리와 함께 울산 조선업 현장을 방문해 한미 협력 방안에 대해 논의했다. 한미 양국이 이른바 '마스가(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again)'라는 대규모 조선업 협력 프로젝트 가동을 준비하고 있는 상황에서다.

조 장관은 이날 오전 윤 대리대사와 울산 HD 현대조선소를 찾아 선박 건조 및 주요 시설을 시찰했다. 이날 방문엔 김석기 국회 외교통일위원장, 김기현 APEC 정상회의 지원 특별위원회 위원장, 김건·김상욱·김태선 의원이 동행했다.

한미는 앞선 통상협상 과정에서 '마스가 프로젝트'에 합의한 바 있다. 마스가 프로젝트는 미국의 조선업 재건을 위해 우리 정부와 조선업계가 나서는 대규모 협력 프로그램이다. 관련한 투자 규모만 1500억 달러(약 207조원)에 달한다.

이번 방문은 한미 간 관세협의 타결과 HD현대의 미 해군 군수지원함 유지·보수·정비(MRO) 사업 수주를 계기로 현장서 기업의 목소리를 직접 청취하고 양국이 조선업 분야에서 협력을 확대할 기회를 모색하기 위해 마련됐다.

조 장관은 "한미동맹이 안보뿐만 아니라 경제 및 첨단기술 분야까지 아우르는 포괄적 전략 동맹 관계로 발전하고 있다"면서 "조선업 협력이 동맹 발전을 위한 핵심축 중 하나로 부상하고 있는 만큼, 외교부로서도 관계부처 및 우리 업계와 함께 한미 조선 협력이 호혜적인 결과로 이어지도록 미국 측과 적극적으로 협의해 나가겠다"라고 말했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



