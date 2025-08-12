본문 바로가기
신라대 대학일자리플러스센터, '브런치 특강' 청년고용정책설명회 열어

영남취재본부 김용우기자

입력2025.08.12 15:32

신라대학교(총장 허남식) 대학일자리플러스센터가 고용노동부 부산북부지청(지청장 민광제)과 함께 '2025 브런치 특강 청년고용정책설명회'를 개최했다.


지난 7일 신라대학교 종합강의동에서 취업을 준비하고 있는 청년을 대상으로 △구직자도약보장패키지 △국민취업지원제도 △국민내일배움카드 △청년일자리도약장려금 등 주요 청년고용정책을 안내했다. 고용시장 변화에 대한 이해를 바탕으로 실질적인 도움을 주고자 신라대와 고용노동부 부산북부지청이 공동 마련했다.

고용센터 및 다양한 정부 청년정책 안내뿐만 아니라 취·창업, 진로 등 실시간 전문 상담 서비스를 제공하는 청년정책 포털사이트 '온통청년'도 함께 소개돼 특강에 참여한 60여명의 청년에게 큰 관심을 끌었다.


신라대 대학일자리플러스센터 장희정 센터장은 "청년들에게 단순한 정보 전달을 넘어 각자의 상황에 꼭 맞는 정책을 이해하고 효과적으로 활용할 수 있도록 돕는 데 중점을 뒀다"며 "청년이 적합한 청년고용정책에 적극 참여해 취업 역량을 높일 수 있도록 실질적이고 지속적인 지원을 이어가겠다"고 전했다.


신라대 대학일자리플러스센터는 유관기관과 협력해 재학생과 지역 청년들을 위한 다양한 취업·진로 지원 프로그램을 지속해서 운영한다.

신라대에서 열린 브런치 특강에 참여한 청년들.

신라대에서 열린 브런치 특강에 참여한 청년들.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
