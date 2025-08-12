“감사관 채용 실망 드려 죄송”…이정선 교육감, 공개 사과

전 인사팀장 징역 1년6개월 실형 선고

“공정성 훼손, 참담한 심정…책임 통감”

교사 노조 “교육감직 사퇴로 책임져야”

고교 동창 채용 관여 의혹으로 전 인사팀장이 실형을 선고받은 가운데 이정선 광주시교육감이 "책임을 통감한다"며 시민과 교육 가족에게 공개 사과했다.

이정선 광주시교육감이 지난 6월 26일 오전 광주시교육청 대회의실에서 열린 취임 3주년 기자회견에서 성과와 향후 계획을 발표하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이 교육감은 12일 사과문을 내고 "감사관 채용 재판 결과로 큰 실망과 심려를 끼쳐드린 점에 대해 시민과 교육 가족께 깊이 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "공정성과 투명성이 최우선이어야 할 감사관 채용에서 원칙이 훼손돼 교육행정 신뢰가 흔들린 점을 가슴 아프게 생각한다"고 했다.

이 교육감은 "광주 교육을 책임지는 사람으로서 사법부 판단을 존중하며 무거운 책임감을 느낀다"며 "이 같은 일이 재발하지 않도록 면접위원 전원을 외부 인사로 구성하는 등 제도 개선을 추진 중이다"고 밝혔다.

앞서 광주지법 형사5단독(재판장 지혜선)은 이날 오전 허위공문서작성 등 혐의로 기소된 광주시교육청 전 인사팀장 A씨에게 징역 1년6월을 선고했다. 실형 선고에 따라 A씨의 세 번째 보석 신청도 기각됐다. 재판부는 "피고인이 하급자를 회유해 허위 진술을 유도한 정황이 있고, 시교육청 감사관 채용이라는 공공성을 고려할 때 그 책임이 무겁다"고 판시했다.

A씨는 지난 2022년 8월 광주시교육청 개방형 직위인 감사관 채용 과정에서 이 교육감의 고교 동창이 선발되도록 평가위원들에게 점수 수정을 요구한 혐의로 기소됐다. 당시 이 교육감도 검찰 수사선상에 올라 압수수색을 받았고, 수사 절차가 위법하다며 준항고를 냈지만, 법원은 이를 기각했다. 현재 대법원에 재항고한 상태다.

이와 관련 광주교사노조는 이날 입장문을 통해 "교육감의 지인을 채용하기 위해 점수를 조작했다는 사실이 인정돼 부하직원이 실형을 선고받은 상황에서 교육감이 '자신과는 관련 없다'고 말하는 것은 뻔뻔한 태도다"며 "부하직원에게 책임을 떠넘기지 말고 교육감직 사퇴로 책임을 지는 것이 마땅하다"고 밝혔다.

교사노조는 "경찰과 검찰이 시교육청 비선 실세의 매관매직 범죄에 대해 수사를 벌이고 있는 것으로 알고 있다"며 "형사처벌 대상자가 될 수 있는 자들을 중용한 인사를 즉각 철회하고, 9월 1일 이전에 새 인사안을 다시 발표해야 한다"고 주장했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



