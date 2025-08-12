본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 광산구, 출근길 이주노동자 대상 '인권 캠페인'

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.12 14:57

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

“근로시간·휴식 등 기본권 보장”

광주 광산구가 이주노동자를 비롯한 인권보호 취약 노동자들을 대상으로 노동·인권 인식개선 캠페인을 벌였다. 구는 12일 오전 평동역 인근에서 출근길 시민 약 200명을 대상으로 캠페인을 진행했으며, 노동자의 기본 권리와 관련된 내용을 담은 홍보물을 배포했다.

12일 오전 광주 평동역에서 열린 이주노동자 노동·인권 인식개선 캠페인에서 박병규 구청장과 관계자들이 출근길 시민들에게 피켓을 들고 인권 보호 메시지를 전달하고 있다. 광산구 제공

12일 오전 광주 평동역에서 열린 이주노동자 노동·인권 인식개선 캠페인에서 박병규 구청장과 관계자들이 출근길 시민들에게 피켓을 들고 인권 보호 메시지를 전달하고 있다. 광산구 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 캠페인은 광산구 내 이주노동자 비율이 높은 지역 특성을 반영해 마련됐다. 배포된 홍보물에는 근로 시간 및 휴식에 관한 권리, 직장 내 괴롭힘 및 차별 금지, 산업안전보건법 등 안전·보건 관련 법정 규정이 포함됐다.


박병규 구청장은 "광산구에는 다른 자치구보다 많은 이주노동자가 거주하고 있다"며 "이들의 인권과 노동환경이 실질적으로 개선될 수 있도록 지속적인 노력을 기울이겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"남자의 돈은 필요 없지만, 돈 있는 남자는 필요해"…고소득 여성들의 속내

"청소는커녕 사고만"…'국민 이모님'의 배신, 로봇 청소기 피해 사례 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

새로운 이슈 보기