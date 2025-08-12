본문 바로가기
의정부시, 찾아가는 고향사랑기부제 답례품 공급업체 선정 컨설팅

이종구기자

입력2025.08.12 11:33

작년 12개 기업 컨설팅 성과 이어 올해 참여 기업 모집

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난해 큰 호응을 얻었던 '찾아가는 고향사랑기부제 답례품 공급업체 선정 컨설팅'을 올해도 이어간다.

'찾아가는 고향사랑기부제 답례품 공급업체 선정 컨설팅' 포스터. 의정부시 제공

올해 컨설팅은 관내에서 답례품을 직접 생산·배송할 수 있는 기업을 대상으로 지난 11일부터 9월 12일까지 진행한다.


고향사랑기부제 답례품 다양화와 관내 기업 판로 확대를 목표로 시 공무원이 직접 기업 현장을 찾아가 맞춤형 상담을 제공한다.

특히 공급업체 ▲선정 절차 ▲기부자 선호 품목 구성 ▲온라인 유통(고향사랑e음) 등록 방법 등 실질적인 참여 노하우를 안내해, 기업들이 보다 쉽게 고향사랑기부제 답례품 시장에 진입할 수 있도록 돕는다.


작년 시즌1에서는 사회적경제기업을 포함해 총 12개 기업이 컨설팅을 받은 결과, 7개 기업의 16가지 제품이 답례품으로 등록됐다.


시는 올해 시즌2를 통해 보다 다양한 업종과 품목의 기업을 발굴해 답례품 경쟁력과 지역경제 활성화를 동시에 달성할 방침이다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
