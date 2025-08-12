본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

아토피 환우·가족 위해 임대주택 13동 착공

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.12 10:36

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금산군, 아토피자연치유마을 확대 조성... 내년 2월 공사 마무리

사진=금산군 제공

사진=금산군 제공

AD
원본보기 아이콘

금산군이 아토피 환우 및 가족들이 이주해 치료할 수 있는 임대주택 13동 조성 사업을 11일 착공했다.


이 사업을 통해 아토피 환우와 가족들을 위한 아토피자연치유마을이 확대 조성돼 전국 최고의 힐링·치유 공간으로 거듭날 예정이다.

또한, 이를 통해 농촌지역 인구유입에 도움이 되고 학생 수 감소를 극복하는 등 지역 활성화에도 기여할 것으로 기대를 모으고 있다.


군은 각종 행정절차와 설계 과정을 마무리하고 67억 원의 사업비로 사업 착공에 나서 내년 2월 공사를 마무리할 예정이다.

사진=금산군 제공

사진=금산군 제공

원본보기 아이콘

군 관계자는 "아토피 자연치유 마을이 이번 사업을 통해 전국적인 힐링·치유 공간으로 도약할 수 있도록 할 것"이라며 "계획대로 공사를 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어" [단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

광복 80주년 백두산 답사 독려하는 北, 이유 살펴 보니

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

"尹 있는 서울구치소 폭파하겠다" 50대 협박범 긴급체포

새로운 이슈 보기