아트센터인천, 음악영재 아카데미 신설…클래식 꿈나무 육성

박혜숙기자

입력2025.08.12 10:27

인천경제자유구역청은 '아트센터인천'에 클래식 영재 육성 프로그램인 음악영재 아카데미를 신설해 운영한다고 12일 밝혔다.


인천경제청은 오는 18일부터 27일까지 수강생을 모집한 뒤 다음 달 6일 공개 오디션을 거쳐 최종 선발을 마무리할 예정이다. 오디션은 아트센터인천 오케스트라 리허설룸에서 진행되며, 클래식 자유곡 1곡을 암보로 연주해야 한다. 반주가 필요한 곡은 반주자를 동반해야 한다.

모집 분야는 피아노, 바이올린, 첼로, 플루트, 클라리넷 등 5개 전공이며 참가 대상은 초등학교 2학년부터 중학교 3학년까지다.


아트센터인천 음악영재 아카데미 수강생 모집 안내문

아트센터인천 음악영재 아카데미 수강생 모집 안내문

선발된 수강생은 다음 달부터 12주에 걸쳐 전공별 개인 교습과 함께 음악이론, 음악사, 청음 등 기초·심화 교육을 포함한 그룹 수업에 참여한다. 자세한 사항은 아트센터인천 홈페이지에서 확인하면 된다.


인천경제청 관계자는 "음악영재 아카데미를 통해 대한민국 클래식 음악의 미래를 이끌 차세대 음악영재를 발굴하고, 체계적인 전문 음악 교육을 제공하겠다"고 밝혔다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
