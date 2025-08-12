본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

野 윤희숙 "'윤어게인' 세력서 당 지켜야...혁신후보 지지"

최유리기자

입력2025.08.12 10:24

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

윤희숙 혁신위원장, 여의도연구원장 사퇴

윤희숙 국민의힘 혁신위원장은 12일 "'윤(윤석열 전 대통령)어게인' 세력으로부터 당을 지켜내야 한다"며 당권에 도전한 혁신 후보를 향해 지지를 표명했다.


윤 위원장은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 "'경선중립원칙'을 준수해야 하는 '여의도연구원장'직을 내려놓는다"며 이같이 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

그는 "국민의힘 전당대회의 본질적 대립에 주목해야 한다"며 "바로 잘못된 과거와 단절하고 민심에 다가가자는 혁신 후보들과 당심을 민심으로부터 더 떨어뜨려 사유화하려는 윤어게인 세력의 충돌"이라고 진단했다.

이어 "이달 5~6일 이루어진 여의도연구원 여론조사에서 '비상계엄과 관련한 국민의힘의 반성과 사과가 충분했다'는 비율은 국민의 23%에 불과했다"며 "이게 현재의 민심이고 국민 눈높이"라고 짚었다.


윤 위원장은 "그런데도 혁신위의 사죄안, 전한길씨를 출당시키고 그를 당 안방에 끌어들인 의원들에게 책임을 물어야 한다는 간언을 무시한 당 지도부는 책임을 피할 수 없다"며 "더 큰 문제는 계엄으로 죽은 사람이 없다, 윤 전 대통령을 재입당시키겠다며, 민심에 반하는 선동과 난동으로 당권을 잡으려는 윤어게인 후보들"이라고 비판했다.


윤 위원장은 "그들이 정권을 망하게 했고, 이젠 마지막 남은 당까지 말아 먹으려 하고 있다"며 "이들로부터 당을 지켜내야 한다"고 강조했다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어" [단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

광복 80주년 백두산 답사 독려하는 北, 이유 살펴 보니

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

"尹 있는 서울구치소 폭파하겠다" 50대 협박범 긴급체포

새로운 이슈 보기