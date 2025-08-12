롯데카드, 디지로카앱 獨 레드닷디자인 어워드 본상 수상

세계 3대 시상식에서 품질 인정받아

롯데카드는 최근 열린 '2025 레드닷 디자인 어워드'에서 디지로카앱으로 본상을 수상했다고 12일 밝혔다.

롯데카드가 독일에서 최근 열린 '2025 레드닷 디자인 어워드'에서 디지로카앱으로 브랜드&커뮤니케이션 디자인 부문 본상을 수상했다.

독일 시상식인 디자인 어워드는 세계 3대 디자인 어워드 중 하나다. 롯데카드는 디지로카앱으로 브랜드&커뮤니케이션 디자인 부문 내 '앱(Apps)' 카테고리에서 본상을 받았다.

롯데카드는 디지로카앱의 핵심 가치를 '고객을 가장 잘 아는 라이프스타일 큐레이터'로 정의했다. 데이터를 바탕으로 고객과 상호 작용하며 고객에게 의미 있는 정보를 선별해 큐레이팅하는 초개인화 플랫폼으로 발전해왔다.

롯데카드는 지난해 11월 앱을 개편하고 고객의 평소 취향과 관심사는 물론, 실시간으로 변화하는 고객의 행동, 상황에까지 반응하는 초개인화 큐레이팅 서비스를 제공 중이다.

앱 최상단에 맞춤형 혜택, 정보를 전하는 '실시간 케어 메시지'를 도입했다. 고객의 현재 관심사를 감지해 관련 상품, 콘텐츠, 혜택을 한눈에 모아 보여주는 '발견' 서비스를 제공 중이다.

여행 계획 중인 고객에게 추천 여행지를, 여행 중인 고객에게 환율 정보를 보여준다. 고객 상황에 따라 변화하는 적응형 사용자인터페이스(UI)로 필요한 정보를 가장 적절한 시점에 제공한다.

롯데카드 관계자는 "디지로카앱은 결제에 활용되던 카드 앱의 역할에서 벗어나 고객에게 실시간 맞춤형 정보를 제공하는 큐레이터로 진화해왔다"며 "고객에게 가장 중요한 정보를 더 쉽고 직관적으로 전달하도록 앱을 설계했다"고 말했다.





